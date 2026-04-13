« Dossier du lundi » : La BNS ouvre ses coulisses au public avec le Moneyverse

La BNS a inauguré ce week-end à Berne le Moneyverse, un nouveau centre d’exposition interactif ...
« Dossier du lundi » : La BNS ouvre ses coulisses au public avec le Moneyverse

La BNS a inauguré ce week-end à Berne le Moneyverse, un nouveau centre d’exposition interactif consacré à l’argent et à la politique monétaire. Ce dispositif immersif invite le public à découvrir le fonctionnement de la BNS et des marchés financiers.

Avec le Moneyverse, la Banque nationale suisse franchit une nouvelle étape dans sa communication, en ouvrant ses portes et une partie de ses secrets aux citoyens et aux écoles. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne). Avec le Moneyverse, la Banque nationale suisse franchit une nouvelle étape dans sa communication, en ouvrant ses portes et une partie de ses secrets aux citoyens et aux écoles. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne).

Pour la première fois, la Banque nationale suisse invite le grand public à plonger dans l’univers de la politique monétaire. Inauguré ce week-end à Berne, le Moneyverse se veut un centre didactique et interactif consacré à l’argent et à son rôle dans l’économie.

Installé dans le Kaiserhaus récemment rénové, ce nouvel espace propose une immersion inédite dans les coulisses de la banque centrale suisse. À travers des dispositifs numériques, ludiques et participatifs, les visiteurs sont invités à se glisser dans la peau d’un banquier central et à mieux comprendre les mécanismes des marchés monétaires.

Le président de la BNS, Martin Schlegel, s’est exprimé pour la première fois en français au micro de radios régionales romandes à l’occasion de cette ouverture. Une prise de parole symbolique, qui accompagne la volonté de l’institution de se rapprocher du grand public. /sju-aca

Martin Schlegel : « L’argent concerne tout le monde donc c'est important aussi pour la BNS d'expliquer ce que nous faisons ».

Ecouter le son

Un sujet réalisé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. /sju-aca


 

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