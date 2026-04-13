Le Zonta Club remet un chèque à l’association MEL

L’organisation caritative a remis une enveloppe de 1'000 francs à l’entité qui lutte contre ...
Le Zonta Club remet un chèque à l’association MEL

L’organisation caritative a remis une enveloppe de 1'000 francs à l’entité qui lutte contre les féminicides. L’argent a été récolté dans le cadre d’une exposition sur les violences domestiques.

La remise du chèque a été organisée samedi entre le Zonta Club de Delémont et l'association MEL. (Photo : Zonta Club). La remise du chèque a été organisée samedi entre le Zonta Club de Delémont et l'association MEL. (Photo : Zonta Club).

Le Zonta Club de Delémont apporte son soutien à l’association MEL. L’organisation caritative a remis samedi un chèque de 1'000 francs à la structure qui lutte contre les féminicides. Ce don est issu de l’exposition consacrée aux violences domestiques organisée en fin d’année passée en collaboration avec la Maison St-François à Delémont. Dans un esprit de solidarité, 30% des ventes d’œuvres ont été reversées à l’association créée en 2021 pour Mélanie qui a été tuée par son mari en 2019 à Courfaivre. /comm-alr


 

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