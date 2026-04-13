Une comédie sur fond d’héritage pour fêter ses 25 ans

C’est une société de théâtre née après ce qui devait n’être qu’un unique spectacle à Glovelier… Et 25 ans plus tard, Art qu’en Lune fête son quart de siècle. Une quarantaine de membres font vivre le théâtre au rythme d’un spectacle tous les deux ans. Ils ont aussi d’autres projets : « Maintenant, on prépare une valise à sketchs pour présenter dans les institutions auprès des personnes âgées. Il y a des idées et des envies », constate Geneviève Basset, membre du comité d’Art qu’en Lune.