Une comédie sur fond d’héritage pour fêter ses 25 ans

Art qu’en Lune remonte sur scène pour proposer son nouveau spectacle « Maman, y’a papa qui ...
Une comédie sur fond d’héritage pour fêter ses 25 ans

Art qu’en Lune remonte sur scène pour proposer son nouveau spectacle « Maman, y’a papa qui bouge encore ! » à Glovelier dès le 17 avril. Cette comédie promet rire, tendresse et rebondissements.

Art qu'en Lune fête son quart de siècle cette année. (Photo : Art qu'en Lune) Art qu'en Lune fête son quart de siècle cette année. (Photo : Art qu'en Lune)

C’est une société de théâtre née après ce qui devait n’être qu’un unique spectacle à Glovelier… Et 25 ans plus tard, Art qu’en Lune fête son quart de siècle. Une quarantaine de membres font vivre le théâtre au rythme d’un spectacle tous les deux ans. Ils ont aussi d’autres projets  : « Maintenant, on prépare une valise à sketchs pour présenter dans les institutions auprès des personnes âgées. Il y a des idées et des envies », constate Geneviève Basset, membre du comité d’Art qu’en Lune. 

Geneviève Basset : « C’est toujours avec grand plaisir qu’on évolue. »

Ecouter le son

Ce printemps, la troupe revient avec une comédie intitulée « Maman, y’a papa qui bouge encore ! » qui tournera autour d’un héritage. Le théâtre en trois actes de René Bruneau sera joué à neuf reprises à la halle polyvalente de Glovelier. « C’est une comédie très joviale, tendre et avec plein de rebondissements. » Il s’agira du 12e spectacle proposé par les comédiennes et comédiens de la Haute-Sorne depuis l'an 2000.

La première représentation est prévue vendredi 17 avril. Une verrée sera offerte après chaque spectacle. Les réservations peuvent se faire par téléphone au 076 697 93 80. Retrouvez plus de renseignements sur la page Facebook de la troupe. /rce


 

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