La FSFM contrainte de trouver des économies

La Fédération suisse du Franches-Montagnes s’est heurté ce mardi, lors de l’assemblée des délégués à Saignelégier, au difficile exercice des coupes budgétaires. Elle va faire face à une baisse significative du soutien de la Confédération. « On va perdre 300'000 francs par année, ce qui est énorme dans un budget de 1,7 million de francs », expose la gérante de la FSFM, la Jurassienne Pauline Queloz. Si les comptes 2025 ont bouclé sur un déficit acceptable de près 12'000 francs, le budget 2026 table sur un bénéfice de 8'000 francs, mais est déjà empreint de certaines mesures d’économies. Des pistes ont été proposées ce mardi lors de l'assemblée des délégués telle la suppression de trois commissions au sein de la FSFM, disposition rejetée par les éleveurs.





« On va essayer de trouver d’autres mesures, mais c’est un travail difficile »

« On a présenté un certain nombre de mesures que ne sont pas toutes bienvenues, et on le comprend tout à fait. La suppression de trois commissions nous aurait permis d’économiser un certain montant. On prend acte que les délégués ont souhaité les conserver. On va essayer de trouver d’autres mesures d’économies, mais c’est un travail difficile », souffle Pauline Queloz. Les éleveurs ont également voulu garder la main sur la fixation des émoluments administratifs et indemnité des fonctionnaires de la FSFM en refusant que cette compétence soit transférée au comité.