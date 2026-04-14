Les chaises musicales entre l’administration et l’école enfantine à Courtételle

Alors que le bâtiment de l’ancienne Poste est vide, la commune pourrait le racheter pour y ...
Les chaises musicales entre l’administration et l’école enfantine à Courtételle

Alors que le bâtiment de l’ancienne Poste est vide, la commune pourrait le racheter pour y installer l’administration. Les locaux communaux actuels pourraient ensuite accueillir les classes enfantines. Une votation aura lieu en juin.

A terme, l'administration communale de Courtételle pourrait accueillir les classes d'école enfantine. (Photo : archives.) A terme, l'administration communale de Courtételle pourrait accueillir les classes d'école enfantine. (Photo : archives.)

Après la fermeture de La Poste à Courtételle et la création d’une filiale dans le magasin Kilomètre Zéro, le bâtiment du géant jaune est vide. Une « opportunité » à saisir, a confié à RFJ le maire Sébastien Koller. La mairie propose donc de racheter le bâtiment de l’ancienne Poste pour y installer l’administration communale. Un rachat sur lequel la commune a pour l’instant la primeur auprès de La Poste qui a formulé une offre pour un peu moins d’un million de francs. A terme, les locaux actuels de l’administration communale seraient donc disponibles pour accueillir les classes d’école enfantine qui rejoindraient ainsi le périmètre scolaire. Des informations plus précises seront données aux habitants de Courtételle en assemblée communale extraordinaire le 22 avril à 20h à la salle de spectacles puis une votation populaire se tiendra le 14 juin. /mmi 


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