Près de 44’000 véhicules contrôlés sur les routes jurassiennes en mars

La police cantonale a sanctionné plus de 2’000 conducteurs, et prononcé un peu moins d'une ...
Près de 44’000 véhicules contrôlés sur les routes jurassiennes en mars

La police cantonale a sanctionné plus de 2’000 conducteurs, et prononcé un peu moins d'une trentaine de retraits de permis.

La police cantonale jurassienne a communiqué les chiffres de la circulation routière ce mardi. (Image : police cantonale jurassienne) La police cantonale jurassienne a communiqué les chiffres de la circulation routière ce mardi. (Image : police cantonale jurassienne)

Plus de 43’000 véhicules ont été contrôlés en mars sur les routes jurassiennes. La grande majorité des infractions a été constatée par radar semi-stationnaire, avec plus de 1’900 amendes d’ordre, 79 dénonciations et 24 retraits de permis, indique la police cantonale jurassienne dans un communiqué transmis ce mardi.

Du côté des radars mobiles, 96 conducteurs ont été sanctionnés, dont un pour délit de chauffard, pincé à 77 km/h dans une zone limitée à 30km/h à Delémont. La police a également relevé cinq infractions lors de contrôles ciblés sur les poids lourds. /comm-tna


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