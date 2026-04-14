Une journée pour sensibiliser au numéro d’urgence 144

Le 144 est à l’honneur ce mardi dans toute la Suisse. Différentes actions sont mises sur pied pour sensibiliser la population à ce numéro important qui permet de sauver des vies. Dans le Jura, une journée spéciale est organisée au terrain de football à Glovelier ainsi que devant l'Esplanade Centre à Porrentruy jusqu’à 18h. La population est invitée à venir découvrir les activités de l’Hôpital du Jura, des sapeurs-pompiers de Delémont, de RéaJura, de la police cantonale jurassienne et du SIS Haute-Sorne. La Matinale était d’ailleurs en direct de l’HJU durant toute la matinée pour parler de ces numéros d’urgence avec plusieurs invités. /lge