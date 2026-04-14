Une journée pour sensibiliser au numéro d’urgence 144

« La Matinale » était en direct de l’Hôpital du Jura ce mardi en l’honneur de la journée nationale ...
Une journée pour sensibiliser au numéro d’urgence 144

« La Matinale » était en direct de l’Hôpital du Jura ce mardi en l’honneur de la journée nationale du 144. Les différents services d’urgence sont également présents à Glovelier et Porrentruy toute la journée pour présenter leurs activités.

Plusieurs stands et animations sont mises sur pied dans la région pour la journée du 144, notamment à Glovelier (photo) et Porrentruy. Plusieurs stands et animations sont mises sur pied dans la région pour la journée du 144, notamment à Glovelier (photo) et Porrentruy.

Le 144 est à l’honneur ce mardi dans toute la Suisse. Différentes actions sont mises sur pied pour sensibiliser la population à ce numéro important qui permet de sauver des vies. Dans le Jura, une journée spéciale est organisée au terrain de football à Glovelier ainsi que devant l'Esplanade Centre à Porrentruy jusqu’à 18h. La population est invitée à venir découvrir les activités de l’Hôpital du Jura, des sapeurs-pompiers de Delémont, de RéaJura, de la police cantonale jurassienne et du SIS Haute-Sorne. La Matinale était d’ailleurs en direct de l’HJU durant toute la matinée pour parler de ces numéros d’urgence avec plusieurs invités. /lge

Camille Dezfouli-Desfer, médecin urgentiste : 

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Christophe Belet, RéaJura : 

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Julien Portmann, chef coordinateur médicotechnique :

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Bénédicte Tisserant, chef du service de sauvetage :

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Hervé Terrier, chef de section à la gendarmerie : 

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Damien Fleury, chef de la CET :

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Didier Gysiger, commandant du Centre de renfort de Delémont : 

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