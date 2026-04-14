Vendlincourt avalise la convention sur la SEDRAC

L’assemblée communale du village ajoulot a approuvé le document qui règle les modalités de ...
Vendlincourt avalise la convention sur la SEDRAC

L’assemblée communale du village ajoulot a approuvé le document qui règle les modalités de répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres de la Société d’équipement régionale d’Ajoie et du Clos du Doubs.

L'assemblée communale de Vendlincourt a accepté lundi soir les deux points à l'ordre du jour (Photo : archives). L'assemblée communale de Vendlincourt a accepté lundi soir les deux points à l'ordre du jour (Photo : archives).

Les citoyens de Vendlincourt ont accepté lundi soir, en assemblée communale, la nouvelle convention sur la SEDRAC. Le document règle les modalités de la répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres de la Société d’équipement régionale d’Ajoie et du Clos du Doubs (SEDRAC). L’assemblée communale de Vendlincourt a également approuvé les nouveaux règlements des déchets ainsi que les tarifs relatifs. /comm-fco


 

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