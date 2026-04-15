Fermeture de la route entre Crémines et Gänsbrunnen

Des travaux seront menés entre jeudi soir et vendredi matin.
Fermeture de la route entre Crémines et Gänsbrunnen

Des travaux seront menés entre jeudi soir et vendredi matin.

Il ne sera plus possible de circuler entre Crémines et Gänsbrunnen entre jeudi soir et vendredi matin. (Photo : illustration / libre de droits) Il ne sera plus possible de circuler entre Crémines et Gänsbrunnen entre jeudi soir et vendredi matin. (Photo : illustration / libre de droits)

Il ne sera momentanément plus possible de circuler entre Crémines et Gänsbrunnen. Les travaux de construction sur la ligne ferroviaire BLS à la hauteur de la gare de Gänsbrunnen nécessitent la fermeture complète du passage à niveau. Le tronçon sera ainsi interdit à tous les usagers de la route entre le Sikypark du côté bernois et la carrière du côté soleurois depuis jeudi à 20h jusqu’à vendredi à 5h du matin. Aucun itinéraire de déviation ne sera installé. L'itinéraire de déviation par Moutier - Tavannes - Bienne - Soleure - Oensingen - Balsthal est recommandé. /comm-emu


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