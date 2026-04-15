Il ne sera momentanément plus possible de circuler entre Crémines et Gänsbrunnen. Les travaux de construction sur la ligne ferroviaire BLS à la hauteur de la gare de Gänsbrunnen nécessitent la fermeture complète du passage à niveau. Le tronçon sera ainsi interdit à tous les usagers de la route entre le Sikypark du côté bernois et la carrière du côté soleurois depuis jeudi à 20h jusqu’à vendredi à 5h du matin. Aucun itinéraire de déviation ne sera installé. L'itinéraire de déviation par Moutier - Tavannes - Bienne - Soleure - Oensingen - Balsthal est recommandé. /comm-emu
Fermeture de la route entre Crémines et Gänsbrunnen
Des travaux seront menés entre jeudi soir et vendredi matin.
RFJ
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