Fermeture de la route entre Crémines et Gänsbrunnen

Il ne sera momentanément plus possible de circuler entre Crémines et Gänsbrunnen. Les travaux de construction sur la ligne ferroviaire BLS à la hauteur de la gare de Gänsbrunnen nécessitent la fermeture complète du passage à niveau. Le tronçon sera ainsi interdit à tous les usagers de la route entre le Sikypark du côté bernois et la carrière du côté soleurois depuis jeudi à 20h jusqu’à vendredi à 5h du matin. Aucun itinéraire de déviation ne sera installé. L'itinéraire de déviation par Moutier - Tavannes - Bienne - Soleure - Oensingen - Balsthal est recommandé. /comm-emu