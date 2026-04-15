Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Le Gouvernement jurassien a nommé Joé Gueniat à la tête du Service de la santé publique. L’exécutif l’indique dans un communiqué transmis ce mercredi. Actuellement collaborateur scientifique et conseiller juridique, Joé Gueniat prendra ses fonctions le 1er août, succédant à Laurent Christe, qui partira à la retraite. Titulaire d’un master en droit de l’Université de Lausanne, Joé Gueniat travaille au sein du service depuis près de 7 ans. Il a notamment participé à plusieurs dossiers d’envergure et dispose d’une solide expérience en droit médical et en gestion de projets. Il bénéficie également d’une connaissance approfondie de l’administration cantonale, précise le communiqué. /comm-tna