Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Le Gouvernement jurassien a désigné un collaborateur interne pour succéder à Laurent Christe ...
Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Le Gouvernement jurassien a désigné un collaborateur interne pour succéder à Laurent Christe dès le 1er août.

Joé Gueniat prendra ses fonctions à la tête du service jurassien de la santé publique dès le 1er août. (Photo : Canton du Jura) Joé Gueniat prendra ses fonctions à la tête du service jurassien de la santé publique dès le 1er août. (Photo : Canton du Jura)

Le Gouvernement jurassien a nommé Joé Gueniat à la tête du Service de la santé publique. L’exécutif l’indique dans un communiqué transmis ce mercredi. Actuellement collaborateur scientifique et conseiller juridique, Joé Gueniat prendra ses fonctions le 1er août, succédant à Laurent Christe, qui partira à la retraite. Titulaire d’un master en droit de l’Université de Lausanne, Joé Gueniat travaille au sein du service depuis près de 7 ans. Il a notamment participé à plusieurs dossiers d’envergure et dispose d’une solide expérience en droit médical et en gestion de projets. Il bénéficie également d’une connaissance approfondie de l’administration cantonale, précise le communiqué. /comm-tna


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