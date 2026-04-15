Le pavillon de Jura-24 s’installera à la patinoire à Porrentruy

La société Voyebeuf District SA reprend les activités de restauration à la patinoire et à la ...
Le pavillon de Jura-24 s’installera à la patinoire à Porrentruy

La société Voyebeuf District SA reprend les activités de restauration à la patinoire et à la piscine de Porrentruy jusque-là en main du HC Ajoie et va les développer avec notamment un nouveau bâtiment.

Le pavillon s'installera à côté de la patinoire à l'endroit où les cars de régie de la télévision étaient parqués durant les matchs du HC Ajoie. (Image : Voyeboeuf District SA) Le pavillon s'installera à côté de la patinoire à l'endroit où les cars de régie de la télévision étaient parqués durant les matchs du HC Ajoie. (Image : Voyeboeuf District SA)

Le pavillon de Jura-24 s’installera à côté de la patinoire à Porrentruy. Utilisé durant trois mois à Delémont il y a bientôt deux ans, le bâtiment fabriqué avec du bois bostryché sera monté et aménagé durant l’été pour être prêt à recevoir des spectateurs des matchs du HC Ajoie dès la reprise du championnat de hockey sur glace en septembre. Il offrira aussi une capacité d’accueil supplémentaire tout au long de l’année pour d’autres manifestations avec une centaine de places assises. Une nouvelle société Voyebeuf District SA a vu le jour pour gérer cet espace de restauration, mais également le restaurant dans la patinoire et la buvette de la piscine. Jusqu’ici, la gestion était du ressort du HC Ajoie qui avait un accord avec le Syndicat du District de Porrentruy (SIDP). Ce dernier a passé un contrat de cinq ans avec Voyebeuf District SA qui a confié les activités de restauration à Jean-Xavier Braga, gérant de La Suite gourmande à Porrentruy à partir du 1er mai.

Les espaces seront renommés : La Tavola del Puck pour le restaurant dans la patinoire, la Terrasse des Bains pour la buvette de la piscine et le Pavillon Charly Corbat pour l’ancien pavillon de Jura-24 qui sera donc un lieu dédié à l’évènementiel à côté de la patinoire. « C’est un clin d’œil au premier projet appelé la hutte à Charly en hommage au père fondateur du HCA. », explique Gauthier Corbat, administrateur de Voyebeuf District SA. Le financement de la société et des investissements est assuré par des investisseurs privés à hauteur de 300’000 à 400’000 francs, mais la concrétisation du projet avant la fin de l’année 2026 garantit une subvention de la Confédération de quelque 90'000 francs. /rce

Gauthier Corbat : « Le défi est de remonter et d’aménager ce pavillon customisé. »

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