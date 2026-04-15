Un nouveau visage sur la scène humoristique jurassienne

Coline Siegrist participera à Rire sur Lajoux, elle qui a remporté le tremplin pour décrocher sa place sur la scène de ce festival qui débute ce mercredi. Elle était l’invitée de « La Matinale » pour se présenter.
Rire sur Lajoux revient pour une 4e édition. Le festival d’humour débute ce mercredi et se termine samedi avec plusieurs têtes d’affiche, notamment Anthony Joubert, Paul Hugo, Christelle Chollet ou encore Laura Chaignat. À l’affiche également, une jeune humoriste jurassienne qui voit sa carrière décoller : Coline Siegrist. Elle s’est fait connaître grâce à sa victoire lors du tremplin Rires sur Lajoux 2026 qui lui a offert l’opportunité de se produire durant ce festival. Ce sera jeudi. Coline Siegrist était l’invitée de « La Matinale » mercredi pour se présenter. « C’est un vrai défi pour moi, car c’est une grande salle. J’ai l’habitude de jouer devant 60 personnes maximum et là il y en a le triple », sourit-elle.
Coline Siegrist vient du monde du théâtre et s’est lancée il y a peu dans l’humour. « À la suite d’une rupture un peu compliquée que j’avais du mal à gérer, un ami m’a beaucoup aidé. Il m’a aidé à transformer cela en humour, histoire que je puisse rire de tout ça », se souvient-elle. Elle a donc choisi de se lancer dans un stand-up « très personnel avec beaucoup d’autodérision » notamment, car elle est fan de Kev Adams. « Ce qui me plaît, c’est le risque. Je trouve génial, car quand les gens rigolent, tu t’éclates encore plus. Plus les gens rigolent et plus tu es portée par le public et plus tu te sens bien », explique-t-elle. Si tout est allé très vite dans sa carrière, elle espère maintenant pouvoir écrire son premier « one-woman-show ». /lge