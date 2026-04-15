Un nouveau visage sur la scène humoristique jurassienne

Coline Siegrist vient du monde du théâtre et s’est lancée il y a peu dans l’humour. « À la suite d’une rupture un peu compliquée que j’avais du mal à gérer, un ami m’a beaucoup aidé. Il m’a aidé à transformer cela en humour, histoire que je puisse rire de tout ça », se souvient-elle. Elle a donc choisi de se lancer dans un stand-up « très personnel avec beaucoup d’autodérision » notamment, car elle est fan de Kev Adams. « Ce qui me plaît, c’est le risque. Je trouve génial, car quand les gens rigolent, tu t’éclates encore plus. Plus les gens rigolent et plus tu es portée par le public et plus tu te sens bien », explique-t-elle. Si tout est allé très vite dans sa carrière, elle espère maintenant pouvoir écrire son premier « one-woman-show ». /lge