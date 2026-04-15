Une nouvelle vétérinaire cantonale dans le Jura

Camille Luyet a été nommée vétérinaire cantonale par le Gouvernement jurassien en remplacement ...
Une nouvelle vétérinaire cantonale dans le Jura

Camille Luyet a été nommée vétérinaire cantonale par le Gouvernement jurassien en remplacement de Lionel Bertholet.

Camille Luyet a été nommée vétérinaire cantonale et prendra ses fonctions au 1er mai. (Photo : Canton du Jura) Camille Luyet a été nommée vétérinaire cantonale et prendra ses fonctions au 1er mai. (Photo : Canton du Jura)

Le poste de vétérinaire cantonale a trouvé preneur dans le Jura. Il sera occupé par Camille Luyet qui a été nommée par le Gouvernement jurassien. La nouvelle vétérinaire cantonale prendra ses fonctions le 1er mai prochain et succèdera à Lionel Bertholet qui rejoindra l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Camille Luyet est doctoresse en médecine vétérinaire et détentrice d’un doctorat en dermatologie moléculaire ainsi que d’un master en droit. Elle a notamment travaillé à l’OSAV où elle a été impliquée dans la gestion de situations de crise liées aux épizooties hautement contagieuses. Elle a ainsi assuré le pilotage scientifique lors de la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Le canton du Jura souligne qu’elle a « développé un solide réseau au plan national et jurassien ». /comm-fco


 

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