Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Le député Julien Loichat (PS) a déposé une motion qui demande au Gouvernement d’élaborer une ...
Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Le député Julien Loichat (PS) a déposé une motion qui demande au Gouvernement d’élaborer une politique cantonale du bénévolat. Une volonté qui fait suite à un rapport issu du postulat de Florence Boesch (Le Centre). 

Le député Julien Loichat a déposé une motion pour demander au Gouvernement d’instaurer une politique cantonale du bénévolat. (Photo d’illustration : libre de droits). Le député Julien Loichat a déposé une motion pour demander au Gouvernement d’instaurer une politique cantonale du bénévolat. (Photo d’illustration : libre de droits).

Une politique cantonale du bénévolat est demandée dans le Jura. Un rapport issu d’un postulat de Florence Boesch (Le Centre) aboutit à présent à une motion déposée par le député Julien Loichat (PS). Il estime que ce document constitue une base de travail solide et demande ainsi au Gouvernement d’élaborer une politique cantonale du bénévolat.

« Le bénévolat constitue l’un des socles les plus vivants de la communauté jurassienne ». Ce sont les termes utilisés par Julien Loichat. Il va même plus loin en affirmant que le Canton bénéficie lui-même de milliers d’heures bénévoles chaque année. Un système qui, selon le député socialiste, ne peut pas se poursuivre ainsi sans une vision politique claire. C’est pourquoi il souhaite que le Gouvernement élabore cette politique cantonale, afin de présenter des objectifs cantonaux, de définir des mesures adaptées, mais aussi d’inclure les enjeux du secteur médico-social et d’établir un dispositif de pilotage durable. Julien Loichat demande également que ces mesures soient prises sur le long-terme. /lge

Julien Loichat : « Le bénévolat constitue l’un des socles les plus vivants de la communauté jurassienne. »

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