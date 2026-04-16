L’économie a besoin des travailleurs seniors

Le nombre de postes vacants augmentera dans les prochaines années dans l’industrie. La CCIJ avait invité plusieurs intervenants pour parler de l’employabilité des plus de 50 ans et de la transmission des savoirs.
La place des seniors dans l’entreprise était au cœur du 5 à 7 de la Chambre de commerce et de l'industrie du Jura mercredi à Delémont. Différents orateurs sont venus exprimer l’importance croissante des plus de 50 ans dans le monde du travail qui va manquer de main-d’œuvre dans les prochaines années. L’Union patronale suisse (UPS) a calculé qu’il manquera 300’000 actifs en 2035. Son directeur romand Marco Taddei fait de l’intégration des seniors une priorité pour que les entreprises puissent faire face à la situation et fonctionner : « Il faut mettre en œuvre une stratégie pour les seniors qui permettent de mieux les intégrer et basée sur la sensibilisation. » Il milite au sein de l’UPS pour un changement de mentalité des chefs d’entreprises.
Marco Taddei : « Des chefs d’entreprises ont encore un certain nombre de stéréotypes. »
Liée au travail des seniors, la transmission des savoirs était aussi au cœur des discussions mercredi soir à la CCIJ. Pour Stéphane Gigon, directeur général d’Activys SA et Humanys Solutions SA et président de l’Association suisses des seniors actifs, l’anticipation est très importante pour les entreprises, surtout dans le Jura riche en savoir dans l’industrie. « Il faut pouvoir créer des binômes senior-junior, mais pour ça il faut savoir qui part en retraite dans les trois ou quatre prochaines années et pas six mois avant le départ. »
Stéphane Gigon : « Il faut documenter pour conserver le savoir. »
L’IA en appui
L’intelligence artificielle (IA) peut faciliter la transmission des savoirs dans le monde du travail. La start-up Hapster propose une solution aux entreprises comme l’explique son CEO et co-fondateur Franck Vermet : « L’IA est un des moyens, un des modes de transmission, mais il faut garder à l’esprit que la transmission se fait d’un humain à un humain. » La méthodologie utilisée a été inventée par les Américains durant la Seconde Guerre mondiale pour faire tourner l’économie de guerre. « Onze millions de personnes ont été ainsi été formées. » /rce