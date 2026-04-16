L’économie a besoin des travailleurs seniors

La place des seniors dans l’entreprise était au cœur du 5 à 7 de la Chambre de commerce et de l'industrie du Jura mercredi à Delémont. Différents orateurs sont venus exprimer l’importance croissante des plus de 50 ans dans le monde du travail qui va manquer de main-d’œuvre dans les prochaines années. L’Union patronale suisse (UPS) a calculé qu’il manquera 300’000 actifs en 2035. Son directeur romand Marco Taddei fait de l’intégration des seniors une priorité pour que les entreprises puissent faire face à la situation et fonctionner : « Il faut mettre en œuvre une stratégie pour les seniors qui permettent de mieux les intégrer et basée sur la sensibilisation. » Il milite au sein de l’UPS pour un changement de mentalité des chefs d’entreprises.