À 104 ans, il est le doyen du Jura

Le doyen du Jura est Joseph Maître. Le centenaire qui a grandi et vécu à Epauvillers fêtera ses 104 ans le 27 juin prochain. Cet ancien garde-forestier a perdu son épouse à l’âge de 100 ans et vit désormais à St-Ursanne à la fondation « Au fil du Doubs ». Il fait partie des 29 centenaires que compte le Jura, selon le Service de la population. C’est une personne apaisée, mais pas très loquace que nous avons rencontrée assises dans un fauteuil, entourée d’un de ses trois fils et d’un soignant. Joseph Maître est revenu sur quelques souvenirs : « On coupait le bois de la commune d’Epauvillers pour le vendre en ville, comme à Delémont. Il y avait plus de marchands. » Le centenaire a connu la Seconde Guerre mondiale en tant que soldat. Il a été mobilisé avec son père à Montfaucon entre 1939 et 1945.

Son fils Aimé Maître avoue que « c’est quand même émouvant d’avoir son papa qui atteint ce bel âge de 104 ans. La mémoire flanche un peu, mais il n’a pas vraiment de soucis de santé. » Il estime avoir encore beaucoup à apprendre de son doyen de père. Joseph Maître est visiblement un résident apprécié « Au fil du Doubs ». « Ça a toujours été un plaisir de travailler avec Joseph, il est très inspirant et ne se plaint jamais même si on voit que c’est dur parfois, mais il revient toujours avec le sourire », relève admiratif Noah Perisutti, apprenti assistant socioéducatif et soignant. Il confesse aussi que le centenaire est encore un redoutable joueur de cartes : « Je n’ai encore jamais gagné contre Joseph ! » /rce