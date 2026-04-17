« Chaud Devant » : Jean-Michel Morize

La tarte Tatin, qu’elle soit issue d’une légende ou non, est un véritable délice avec ses pommes caramélisées. Sa recette est d’une grande simplicité : Beurre, sucre, pommes et une touche de citron pour éviter que les pommes ne noircissent.

Nous avons la chance de réaliser cette tarte chez Jean-Michel Morize, un passionné de cuisine. L’occasion de rappeler que cette tarte trouve ses origines dans les cuisines de l’Hôtel Tatin à Lamotte-Beuvron, un charmant village du Loir-et-Cher, non loin du lieu d’origine de notre invité. /jmp