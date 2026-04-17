« Chaud Devant » : Jean-Michel Morize

La tarte Tatin, originaire de l’Hôtel Tatin à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher, est préparée ...
« Chaud Devant » : Jean-Michel Morize

La tarte Tatin, originaire de l’Hôtel Tatin à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher, est préparée avec beurre, sucre, pommes et citron. Jean-Michel Morize, passionné de cuisine, partage sa recette.

Jean-Michel Morize raconte volontiers de belles histoires de cuisine. Jean-Michel Morize raconte volontiers de belles histoires de cuisine.

La tarte Tatin, qu’elle soit issue d’une légende ou non, est un véritable délice avec ses pommes caramélisées. Sa recette est d’une grande simplicité : Beurre, sucre, pommes et une touche de citron pour éviter que les pommes ne noircissent.

Nous avons la chance de réaliser cette tarte chez Jean-Michel Morize, un passionné de cuisine. L’occasion de rappeler que cette tarte trouve ses origines dans les cuisines de l’Hôtel Tatin à Lamotte-Beuvron, un charmant village du Loir-et-Cher, non loin du lieu d’origine de notre invité. /jmp

Jean-Michel Morize : « Légende ou pas, l’histoire de la tarte Tatin est délicieuse. »

Ecouter le son

Les pommes caramélisées passent quelques temps au four avant d’être recouvertes de la pâte. Les pommes caramélisées passent quelques temps au four avant d’être recouvertes de la pâte.


 

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