Des habitants évacués à Porrentruy après un départ d’incendie

Le feu a pris jeudi soir dans un appartement de la rue de la Colombière. Le sinistre a été ...
Des habitants évacués à Porrentruy après un départ d’incendie

Le feu a pris jeudi soir dans un appartement de la rue de la Colombière. Le sinistre a été rapidement maitrisé après évacuation par précaution de l’ensemble des résidents de l’immeuble.

Quatre véhicules et une quinzaine de pompiers du CRISP ont été mobilisés. Quatre véhicules et une quinzaine de pompiers du CRISP ont été mobilisés.

Un départ d’incendie dans un appartement a provoqué jeudi soir à Porrentruy l’évacuation d’un immeuble. Le feu a pris, pour une raison que l’enquête devra déterminer, dans un appartement de la rue de la Colombière, située au pied de la route de Bure montant vers l’hôpital. « Par mesure de sécurité, l’ensemble des résidents de l’immeuble a été évacué », explique la police cantonale jurassienne via un communiqué. Les habitants ont été accueillis temporairement dans un local du garage de la Grande Tour dans la même rue qui a par ailleurs été fermée à la circulation. Quatre véhicules et la quinzaine de sapeurs-pompiers du CRISP mobilisés ont rapidement maitrisé le sinistre. Six résidents incommodés par les fumées ont été pris en charge par les équipes médicales et transportés à l’Hôpital du Jura, à Delémont, pour des contrôles. Tous les autres résidents ont pu regagner leur logement au terme de l’intervention. /comm-jpi


 

Actualités suivantes

L’économie a besoin des travailleurs seniors

L’économie a besoin des travailleurs seniors

Région    Actualisé le 16.04.2026 - 17:28

Les sites touristiques jurassiens devraient être accessibles en transports publics

Les sites touristiques jurassiens devraient être accessibles en transports publics

Région    Actualisé le 16.04.2026 - 18:26

« En boîte » : EuroAirport

« En boîte » : EuroAirport

Région    Actualisé le 16.04.2026 - 14:28

Le Gouvernement jurassien pas convaincu par un rapport cantonal sur le mal-être au travail

Le Gouvernement jurassien pas convaincu par un rapport cantonal sur le mal-être au travail

Région    Actualisé le 16.04.2026 - 05:05

Articles les plus lus

Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:00

Une nouvelle vétérinaire cantonale dans le Jura

Une nouvelle vétérinaire cantonale dans le Jura

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:01

Le Gouvernement jurassien pas convaincu par un rapport cantonal sur le mal-être au travail

Le Gouvernement jurassien pas convaincu par un rapport cantonal sur le mal-être au travail

Région    Actualisé le 16.04.2026 - 05:05

« En boîte » : EuroAirport

« En boîte » : EuroAirport

Région    Actualisé le 16.04.2026 - 14:28

Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Une politique claire pour le bénévolat jurassien

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:00

Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Joé Gueniat nommé chef du Service de la santé publique

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:00

Une nouvelle vétérinaire cantonale dans le Jura

Une nouvelle vétérinaire cantonale dans le Jura

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 15:01

Le pavillon de Jura-24 s’installera à la patinoire à Porrentruy

Le pavillon de Jura-24 s’installera à la patinoire à Porrentruy

Région    Actualisé le 15.04.2026 - 18:11