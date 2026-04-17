Des habitants évacués à Porrentruy après un départ d’incendie

Un départ d’incendie dans un appartement a provoqué jeudi soir à Porrentruy l’évacuation d’un immeuble. Le feu a pris, pour une raison que l’enquête devra déterminer, dans un appartement de la rue de la Colombière, située au pied de la route de Bure montant vers l’hôpital. « Par mesure de sécurité, l’ensemble des résidents de l’immeuble a été évacué », explique la police cantonale jurassienne via un communiqué. Les habitants ont été accueillis temporairement dans un local du garage de la Grande Tour dans la même rue qui a par ailleurs été fermée à la circulation. Quatre véhicules et la quinzaine de sapeurs-pompiers du CRISP mobilisés ont rapidement maitrisé le sinistre. Six résidents incommodés par les fumées ont été pris en charge par les équipes médicales et transportés à l’Hôpital du Jura, à Delémont, pour des contrôles. Tous les autres résidents ont pu regagner leur logement au terme de l’intervention. /comm-jpi