« L’autre revue de presse » : Bruel dans de sales draps !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : Bruel dans de sales draps !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet a présenté son « autre revue de presse », ce vendredi dans « La Matinale ». Jérôme Mouttet a présenté son « autre revue de presse », ce vendredi dans « La Matinale ».

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Patrick Bruel, Patrick Fischer et Ignazio Cassis.


 

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