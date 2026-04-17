Privés d’estivage en France, les éleveurs de bovins ont dû s’adapter

Les éleveurs jurassiens ont trouvé des solutions pour les 600 à 700 bovins concernés par l’interdiction d’estivage en France en 2026. Alors que le printemps prend ses quartiers, entre 25 et 30 exploitations agricoles du Jura sont directement touchées par cette mesure qui vise à protéger la Suisse de la dermatose nodulaire bovine, une maladie contagieuse. À la ferme de Montavon, sur les hauteurs de Réclère, l’exploitation est à cheval sur la frontière franco-suisse. Cette interdiction complique sérieusement la tâche de l’exploitant, mais Samuel Aebi a fini par trouver des solutions pour les 80 bovins qui ne peuvent s’expatrier : « Une partie de mes terres en Suisse servira de pâture au lieu d’être fauchée. Un collègue de Roche d’Or prendra une dizaine de mes vaches en estivage. » Il peut aussi compter sur un agriculteur de Réclère qui a accepté un échange de pâturages et qui enverra ses chevaux en France et permettra aux bovins de Samuel Aebi de paître en Suisse.