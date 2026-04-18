Dividende validé pour StarragTornos

L’assemblée générale du groupe de machines-outils basé notamment à Moutier s’est tenue vendredi ...
Dividende validé pour StarragTornos

L’assemblée générale du groupe de machines-outils basé notamment à Moutier s’est tenue vendredi en présence de 133 actionnaires.

StarragTornos a tenu vendredi son assemblée générale. (Photo : archives).  StarragTornos a tenu vendredi son assemblée générale. (Photo : archives). 

Les actionnaires de StarragTornos valident les propositions du Conseil d’administration. Réunies vendredi en assemblée générale à Rorschach, les 133 personnes présentes ont approuvé un dividende de 1 franc par action nominative pour le groupe de machines-outils basé notamment à Moutier. Elles ont également donné leur feu vert au rapport de gestion et aux comptes. Michael Hauser a, par ailleurs, été reconduit à la présidence du Conseil d’administration. /comm-alr


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