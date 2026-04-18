Le Placard queer, une association pour visibiliser la communauté LGBTQIA+

Le Placard queer organise samedi son premier événement : une chasse au trésor dans la ville de Porrentruy autour de l’histoire de la communauté LGBTQIA+. La toute jeune organisation a pour but de fédérer, d’inclure mais aussi d’informer et de prévenir la population sur les thématiques qui entourent la communauté queer. Les deux coprésidentes et fondatrices de l’association, Julie Amstutz et Charlie Valley, expliquent qu’il y a un réel besoin dans la région. « Beaucoup de personnes issues de la communauté LGBTQIA+ ne restent pas dans le Jura parce qu’il n’y a pas forcément d’événements organisés pour elles ou eux ». C’est pourquoi Le Placard queer veut organiser des activités spécifiquement pour ces personnes afin qu’elles se sentent en sécurité. La coprésidente Julie Amstutz indique qu'« à l’heure actuelle, il y a encore beaucoup de haine et de propos homophobes qui circulent ». Elle ajoute : « c’est notre rôle de protéger les personnes victimes de ces violences ».

L’association ne souhaite pas seulement organiser des événements exclusifs. Elle entend aussi informer et mener des actions de prévention autour des questions liées aux minorités sexuelles et de genre. C’est le cas de la chasse au trésor organisée samedi dans les rues de Porrentruy, autour de l’histoire de la communauté queer, ouvert à tous et à toutes. long terme, les deux coprésidentes ont de grandes ambitions, notamment celle de collaborer avec les autorités cantonales en matière de prévention dans les écoles, en particulier à travers l’éducation sexuelle. /age