Les Inaptes prennent la relève après Les Indociles pour changer le monde

Camille Rebetez, scénariste de la bande déssiné des Indociles, a décidé de prolonger l’aventure ...
Les Inaptes prennent la relève après Les Indociles pour changer le monde

Camille Rebetez, scénariste de la bande déssiné des Indociles, a décidé de prolonger l’aventure des révolutionnaires jurassiens, cette fois-ci avec leurs enfants. Une série de trois tomes qui débute avec l’ouvrage « Bianca et la rage des excès », paru jeudi et verni le lendemain à Porrentruy.

Amélie Dupré, Camille Rebetez et Pitch Comment lors du vernissage du premier tome des Inaptes « Bianca et la rage des excès », à la Poire à Porrentruy. Amélie Dupré, Camille Rebetez et Pitch Comment lors du vernissage du premier tome des Inaptes « Bianca et la rage des excès », à la Poire à Porrentruy.

Dix ans après les Indociles, les Inaptes débarquent pour, eux aussi, changer le monde. Camille Rebetez, scénariste de bande dessinée, Pitch Comment, illustrateur, et Amélie Dupré, chargée de la mise en couleur, se sont lancés dans la création de la suite des Indociles avec une nouvelle collection de trois tomes. Le premier de la trilogie « Bianca et la rage des excès », dans lequel on suit Bianca, la fille de Chiara, est paru jeudi. Dans cette série l’histoire se déroule dans les années 2000, avec les enfants des Indociles. Les thématiques s’adaptent à la nouvelle génération avec au cœur de la BD la question climatique. Un sujet important, amené avec une touche d’humour : « c’est à la fois triste et très drôle », explique Pitch Comment, illustrateur de la Bande déssinée. Tout comme dans Les Indociles, on retrouve l’esprit révolutionnaire des personnages. « Les Indociles avaient des utopies pour changer le monde, les Inaptes veulent seulement sauver ce qu’ils peuvent dans le monde », indique Camille Rebetez. Mais contrairement aux indociles, Camille Rebetez promet une fin heureuse aux inaptes, « les personnage vont réussir à changer le système et à voir la lumière au bout du tunnel ».


Camille Rebetez : « On a eu envie de conserver l'esprit potache des Indociles.  »

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Pour cette nouvelle collection, Camille Rebetez et Pitch Comment ont fait appel à Amélie Dupré, autrice jurassienne de bande dessinée, pour la mise en couleur. Une réussite, d’après Pitch Comment, qui explique avoir pris beaucoup de plaisir à découvrir ses dessins mis en couleur différemment. « Amélie apporte une profondeur que je n’aurais pas pu amener », indique l’illustrateur.

Pitch Comment : « C'était une première pour moi. »

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Les deux prochains tomes de la collection des Inaptes sortira dans les deux prochaines années. /age


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