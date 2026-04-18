Les Inaptes prennent la relève après Les Indociles pour changer le monde

Dix ans après les Indociles, les Inaptes débarquent pour, eux aussi, changer le monde. Camille Rebetez, scénariste de bande dessinée, Pitch Comment, illustrateur, et Amélie Dupré, chargée de la mise en couleur, se sont lancés dans la création de la suite des Indociles avec une nouvelle collection de trois tomes. Le premier de la trilogie « Bianca et la rage des excès », dans lequel on suit Bianca, la fille de Chiara, est paru jeudi. Dans cette série l’histoire se déroule dans les années 2000, avec les enfants des Indociles. Les thématiques s’adaptent à la nouvelle génération avec au cœur de la BD la question climatique. Un sujet important, amené avec une touche d’humour : « c’est à la fois triste et très drôle », explique Pitch Comment, illustrateur de la Bande déssinée. Tout comme dans Les Indociles, on retrouve l’esprit révolutionnaire des personnages. « Les Indociles avaient des utopies pour changer le monde, les Inaptes veulent seulement sauver ce qu’ils peuvent dans le monde », indique Camille Rebetez. Mais contrairement aux indociles, Camille Rebetez promet une fin heureuse aux inaptes, « les personnage vont réussir à changer le système et à voir la lumière au bout du tunnel ».



