Menace au couteau en ville de Delémont

Dans la nuit de vendredi à samedi, à 4h du matin, un individu partiellement masqué a menacé des personnes avec un couteau en ville de Delémont. L’homme a pris la fuite lorsque des témoins se sont approchés. La police a été alertée et, rapidement, le dispositif de recherche a permis d’interpeller l’auteur, qui s’était caché à proximité d’un commerce non loin du lieu de l’agression. Un foulard rouge ainsi qu’un couteau de cuisine ont été retrouvés sur l’individu lors de la fouille. Entendu par la police judiciaire, le jeune homme a reconnu les faits. Il explique avoir voulu obtenir de l’argent sous la menace d’un couteau, mais qu’il avait pris la fuite à l’arrivée de tierces personnes. L’individu a été placé en détention provisoire.

La police judiciaire lance un appel à témoins. Toute personne pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête, notamment celles qui auraient été confrontées à l’auteur, est priée de prendre contact avec la centrale de la police cantonale. /com-age.