Claude Vanhoutéghem est le nouveau maire de Alle

Alle tient son nouveau maire. Claude Vanhoutéghem a été élu ce dimanche dans la commune ajoulote. Le candidat indépendant s’est imposé avec 632 voix face à son adversaire Michael Roos (265). Un résultat inattendu puisque la mairie de la commune est tenue depuis 1plus de 130 ans par le Centre. Les deux hommes étaient en lice pour succéder à la maire démissionnaire Karine Génesta-Nagel, également du Centre, qui a quitté son poste pour des raisons professionnelles et politiques en décembre dernier. La participation s’élève à 60,59%. /age

Développement suit.