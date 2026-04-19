La chasse jurassienne est désormais aux normes fédérales

Les chasseurs jurassiens disposent désormais de leur stand de tir d’entraînement obligatoire. Le Jura était le dernier canton à ne pas posséder d’installation permettant d’effectuer les tirs d’entraînement, dits tirs périodiques, obligatoires pour tous les chasseurs avant la saison. Le canton bénéficiait d’une dérogation de la Confédération puisqu’un projet était en cours.

Un chantier qui a coûté un demi-million de francs et qui a été subventionné à moitié par l’État. La somme a notamment été débloquée par les autorités jurassiennes afin de se conformer aux normes fédérales concernant les tirs d’entraînement. Les autorités auraient également pu obliger les chasseurs à effectuer leurs tirs obligatoires d’avant-saison dans d’autres cantons, mais cela aurait été « un manque à gagner pour le canton », estime Flavien Lachat, responsable du projet du stand de tir à Mormont. « Certains chasseurs auraient arrêté de prendre la patente s’il fallait se déplacer pour remplir cette exigence, une patente qui équivaut à un revenu de 1'200 francs par personne pour le canton ».