Rires sur Lajoux termine sa 4e édition sur un bilan mitigé

Le festival d'humour Rires sur Lajoux organisé par l’association La Diva s’est terminé samedi soir. L’heure est au bilan, et celui-ci est nuancé. Les organisateurs se réjouissent de l’affluence de personnes au festival. Ils enregistrent 1’300 participants au total pour les quatre soirées, un succès pour le festival. Cependant, les subventions n’ont pas été à la hauteur de ce qu’attendaient le comité. Sandro Cestel, président du comité d’organisation, explique qu’un budget à l’équilibre de 62’000 francs avait été calculé, mais que le canton et la Loterie Romande n’ont pas été aussi généreux que les années précédentes. Résultat : il manquait au festival 12 % du budget pour ne pas faire de perte. La décision est tombée trois semaines avant le début des festivités. Les organisateurs ont dû relancer le sponsoring afin de combler ce manque. Les décomptes restent à faire, mais cette baisse de subventionnement ne devrait pas compromettre la prochaine édition, qui se tiendra du 14 au 17 avril 2027. Elle pourrait cependant avoir un impact sur la programmation. Les membres du comité espèrent tout de même pouvoir proposer une édition un peu spéciale pour le 5e anniversaire du festival. /age