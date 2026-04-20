Election libre le 14 juin à Lajoux

Personne n’a déposé sa candidature pour le Conseil communal avant l’échéance ce lundi.
Election libre le 14 juin à Lajoux

Personne n’a déposé sa candidature pour le Conseil communal avant l’échéance ce lundi.

Pas de candidat pour le Conseil communal à Lajoux (photo : archives). Pas de candidat pour le Conseil communal à Lajoux (photo : archives).

Les citoyens de Lajoux se rendront aux urnes le 14 juin prochain pour désigner le remplaçant de Roberto Cortesi au Conseil communal. Aucun candidat ne s’est présenté à l’échéance pour le dépôt des candidatures fixée à lundi midi. /rce


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