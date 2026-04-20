Election libre le 14 juin à Lajoux
Personne n’a déposé sa candidature pour le Conseil communal avant l’échéance ce lundi.
RFJ
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