Le Théâtre à 1'000 mètres remonte sur scène pour se fendre la poire

La pièce signe en quelque sorte l’inauguration des nouveaux locaux à disposition de la troupe. La scène, les loges ou encore les vestiaires ont été rénovés lors d’importants travaux dans la salle du cinéma . « C’est beaucoup plus pratique d’avoir quelque chose de nouveau, propre et moderne », se réjouit la co-présidente.





Acclimatation expresse pour le metteur en scène

« Une poire pour la soif », écrite par Thierry François et Isabelle Virgo, est mise en scène par Alain Jacot. L’habitant de St-Imier dirige une troupe qu’il ne connaissait pas avant d’y entrer. Mais la pratique du théâtre facilite grandement la mise en relation. « Sur un plateau, on se connait très vite parce qu’on se dévoile. Dans le théâtre, on se met un peu à nu, même en tant que metteur en scène », relève-t-il. Alain Jacot a aussi dû attendre les premières lectures pour savoir quel rôle attribuer à quel comédien. A l’aube de la première représentation, l’Imérien est satisfait du travail des acteurs. « On sera prêts. Il y a la magie de la répétition générale, ça fonctionne et on arrive à la première au top et ça va être parfait. » /nmy