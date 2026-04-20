Le Conseil communal de Montfaucon ne sera pas complet avant le 14 juin. À l’échéance pour le dépôt des candidatures lundi midi, personne ne s’est présenter pour remplacer Lolita Fuchs démissionnaire. Une élection complémentaire libre est prévue en même temps que les votations fédérales. /rce
Les citoyens de Montfaucon aux urnes le 14 juin pour une élection libre
Ils devront désigner un membre du Conseil communal le 14 juin alors qu’aucun candidat ne s’est ...
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