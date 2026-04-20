Souboz Drinks s’agrandit

La distillerie des frères Gyger franchit une nouvelle étape avec un espace dédié aux visites ...
Souboz Drinks s’agrandit

La distillerie des frères Gyger franchit une nouvelle étape avec un espace dédié aux visites et aux événements. Objectif : faire venir le public sur place pour mieux raconter son savoir-faire et valoriser le terroir.

Souboz Drinks a d’abord été lancé par Gaëtan Gyger en 2014 (à droite) avant d’être rejoint par ses deux frères, Tim et Luca (de gauche à droite). Souboz Drinks a d’abord été lancé par Gaëtan Gyger en 2014 (à droite) avant d’être rejoint par ses deux frères, Tim et Luca (de gauche à droite).

La distillerie des frères Gyger à Souboz change de dimension. Douze ans après sa création, Souboz Drinks s’apprête à inaugurer un nouvel espace polyvalent pensé pour accueillir le public. Visites, dégustations, événements d’entreprise, le lieu se veut une vitrine vivante du travail réalisé sur place, au plus près des matières premières.

« On a remarqué que montrer ce qu’on faisait à l’extérieur prenait énormément de temps. Quand les gens viennent chez nous, ils comprennent directement ce qu’on fait », explique Gaëtan Gyger, l’un des fondateurs. Le concept est simple : faire de la distillerie une destination en soi, au cœur d’une région qui attire de plus en plus de visiteurs.


Miser sur l’expérience et le local

Ce virage vers l’accueil du public s’inscrit aussi dans une stratégie plus large. Sur un marché de l’alcool très concurrentiel, la petite entreprise cherche à se démarquer en misant sur l’authenticité et la proximité.

« On essaie d’utiliser ce qu’on a chez nous et d’être le plus durable possible. »

Ecouter le son

L’identité de Souboz Drinks repose notamment sur un ancrage local fort : alcool bio suisse, betteraves de la région. « On est 100% suisse, et ça, c’est une vraie force face aux grandes entreprises. On propose quelque chose de différent, de brut, d’authentique », insiste Luca Gyger.

Derrière cette expansion, un investissement conséquent de 1,2 million de francs, rendu possible grâce à des soutiens publics. Le chantier s’inscrit dans le cadre du projet de développement régional « Produire et manger local », avec l’appui du Canton de Berne et de la Confédération à hauteur de 31% chacun. Sans ces aides, reconnaît Gaëtan Gyger, « c’est clairement un projet qu’on n’aurait pas pu faire avec nos seules ressources ».

Gaëtan Gyger : « Nous sommes une vitrine pour le Jura bernois dans la Suisse entière. »

Ecouter le son

L’inauguration du nouveau bâtiment est prévue le 29 août. Les premières visites et événements devraient débuter dans la foulée, dès le mois de septembre. /ddc


 

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