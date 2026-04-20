Souboz Drinks s’agrandit

La distillerie des frères Gyger à Souboz change de dimension. Douze ans après sa création, Souboz Drinks s’apprête à inaugurer un nouvel espace polyvalent pensé pour accueillir le public. Visites, dégustations, événements d’entreprise, le lieu se veut une vitrine vivante du travail réalisé sur place, au plus près des matières premières.

« On a remarqué que montrer ce qu’on faisait à l’extérieur prenait énormément de temps. Quand les gens viennent chez nous, ils comprennent directement ce qu’on fait », explique Gaëtan Gyger, l’un des fondateurs. Le concept est simple : faire de la distillerie une destination en soi, au cœur d’une région qui attire de plus en plus de visiteurs.





Miser sur l’expérience et le local

Ce virage vers l’accueil du public s’inscrit aussi dans une stratégie plus large. Sur un marché de l’alcool très concurrentiel, la petite entreprise cherche à se démarquer en misant sur l’authenticité et la proximité.