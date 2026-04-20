Une déception à Alle pour le Centre Jura mais déjà le regard tourné sur 2027

Le Centre Jura prend acte de la perte de la mairie d’Alle mais rappelle qu’avec quatre conseillers ...
Une déception à Alle pour le Centre Jura mais déjà le regard tourné sur 2027

Le Centre Jura prend acte de la perte de la mairie d’Alle mais rappelle qu’avec quatre conseillers communaux il est toujours majoritaire au sein de l’exécutif.

La fonction de maire d'Alle sera occupée par une indépendant. (Photo : Archives). La fonction de maire d'Alle sera occupée par une indépendant. (Photo : Archives).

C’est une petite révolution qui s’est jouée dimanche à Alle. La fonction de maire n’est plus occupée par un centriste. Pareil cas ne s’était produit qu’à une reprise au début des années 60 pendant deux ans. C’est l’indépendant Claude Vanhouteghem qui a été désigné lors d’une élection complémentaire par 70,5% des votants. Face à lui, le candidat du Centre Michael Roos n’a obtenu que 29,5% des suffrages. Le Centre Jura est évidemment déçu par ce résultat. « C’est sûr que quand on perd une mairie importante pour le Centre Jura, c’est toujours une déception. Mais ce n’est pas une perte du bastion puisqu’on reste majoritaire du côté d’Alle avec quatre conseillers communaux sur six », explique le président du parti cantonal. Mathieu Cerf se projette déjà vers les prochaines élections qui se tiendront en octobre 2027, tant au niveau communal que fédéral. Le citoyen de Courgenay ignore si un candidat centriste va briguer la mairie, mais affirme que la section locale du Centre va présenter une liste centriste forte pour maintenir cette majorité.

Mathieu Cerf : « Je ne pense pas que cette élection aura un impact sur nos objectifs l’année prochaine du côté d’Alle. »

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« Une affaire de personnes »

L’écart était important lors de cette élection complémentaire, mais le président du Centre Jura n’y voit pas un vote sanction : « C’était une affaire de personnes, avant la couleur politique ». Mathieu Cerf constate que beaucoup de centristes ont préféré la candidature de Claude Vanhouteghem. « Notre candidat n’a pas fait le plein. » Pour les 18 mois à venir avant les prochaines élections communales, le centriste espère que le maire élu se montre rassembleur, ce qu’il a d’ailleurs affirmé après l’annonce des résultats. /ncp


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