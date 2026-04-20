Une déception à Alle pour le Centre Jura mais déjà le regard tourné sur 2027

C’est une petite révolution qui s’est jouée dimanche à Alle. La fonction de maire n’est plus occupée par un centriste. Pareil cas ne s’était produit qu’à une reprise au début des années 60 pendant deux ans. C’est l’indépendant Claude Vanhouteghem qui a été désigné lors d’une élection complémentaire par 70,5% des votants. Face à lui, le candidat du Centre Michael Roos n’a obtenu que 29,5% des suffrages. Le Centre Jura est évidemment déçu par ce résultat. « C’est sûr que quand on perd une mairie importante pour le Centre Jura, c’est toujours une déception. Mais ce n’est pas une perte du bastion puisqu’on reste majoritaire du côté d’Alle avec quatre conseillers communaux sur six », explique le président du parti cantonal. Mathieu Cerf se projette déjà vers les prochaines élections qui se tiendront en octobre 2027, tant au niveau communal que fédéral. Le citoyen de Courgenay ignore si un candidat centriste va briguer la mairie, mais affirme que la section locale du Centre va présenter une liste centriste forte pour maintenir cette majorité.