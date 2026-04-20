Une piétonne héliportée après un accident à Delémont

La Rega a dû intervenir lundi matin à Delémont. Un automobiliste, qui s’engageait vers 9h50 depuis l’ancien parking de la Halle aux chaussures sur le Quai de la Sorne, en direction de la gare, a heurté une piétonne qui traversait la route sur un passage pour piétons. La police cantonale jurassienne indique que le conducteur n’a pas remarqué la victime. Cette dernière a lourdement chuté sur la chaussée. Au vu de la gravité des blessures, le service ambulancier de l’Hôpital du Jura a sollicité l’intervention de la Rega qui a héliporté la piétonne dans un hôpital bâlois. Le trafic a été perturbé pendant environ une heure et demie. /comm-alr

