Des commissions liées au canton du Jura régulièrement analysées

Le Jura compte plus de 100 commissions, groupes de travail et délégations en lien avec le canton ...
Des commissions liées au canton du Jura régulièrement analysées

Le Jura compte plus de 100 commissions, groupes de travail et délégations en lien avec le canton mais la question de leur maintien, de leur refonte et de leur composition est périodiquement passée en revue, notamment en début de législature.

 Le Gouvernement a répondu à une question écrite de John Moser, député de La Baroche.  (Photo : Georges Henz).  Le Gouvernement a répondu à une question écrite de John Moser, député de La Baroche.  (Photo : Georges Henz).

Une rationalisation du nombre de commissions, de groupes de travail et de délégations liés au canton du Jura fait l’objet d’une analyse régulière. Le Gouvernement a répondu en ce sens à une question écrite de John Moser. Le député de La Baroche voulait connaître les intentions de l’exécutif cantonal en la matière. Il souhaitait notamment savoir si le Gouvernement entendait réduire le nombre de commissions, groupes de travail et autres délégations. Le canton du Jura compte plus de 100 structures de ce type à l’heure actuelle, qu’elles soient temporaires ou permanentes. Dans sa réponse, le Gouvernement estime que les commissions, groupes de travail et délégations jouent un rôle essentiel dans la préparation des décisions politiques, la coordination entre les services de l’État et la concertation avec les milieux concernés. La quasi-totalité des structures en question fait toutefois l’objet d’une refonte ou d’une mise à jour de leur composition ainsi que d’une réflexion quant à leur maintien. L’analyse est faite en début de législature, soit en ce moment. Le Gouvernement ne peut donc pas fournir d’évaluation définitive des organes qui seront reconduits. Quant aux coûts directs, l’exécutif cantonal indique que le relevé des comptes des indemnités de séance pour l’an dernier se monte à 65'000 francs. Le Gouvernement précise, enfin, que la représentation politique n’est prise en compte dans la composition des compositions que lorsqu’elle est pertinente. /alr


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