Des écoles jurassiennes se mettent au vert pour la biodiversité

Les écoles des Enfers, de Fontenais, de Courtételle et de Courrendlin accueilleront les premiers aménagements du programme « Jardins vivants à l’école ». Porté par l’Office de l’environnement, la Banque Cantonale du Jura, le Service de l’enseignement et l’association J’aime ma Planète, ce projet vise à renforcer la biodiversité tout en impliquant directement les élèves. indique le Canton du Jura dans un communiqué transmis mardi.

Prairies fleuries, haies, potagers ou encore mares à batraciens verront le jour autour des bâtiments scolaires. Chaque projet pourra bénéficier d’un soutien financier allant jusqu’à 30’000 francs. Au-delà des aménagements, les élèves seront associés à toutes les étapes, avec un accompagnement pédagogique spécifique.

Huit candidatures avaient été déposées pour cette première volée. Le programme doit se poursuivre jusqu’en 2028, avec un nouvel appel à projets prévu cet automne. Avec pour objectif de sensibiliser les jeunes générations face au recul préoccupant de la biodiversité, indique le communiqué /comm-tna