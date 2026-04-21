Des jeunes à la pêche aux déchets

Une action de ramassage a été menée mardi matin entre Bassecourt et Glovelier par des élèves ...
Des jeunes à la pêche aux déchets

Une action de ramassage a été menée mardi matin entre Bassecourt et Glovelier par des élèves de l’Ecole professionnelle commerciale.

Un des groupes qui a participé à l'action de ramassage de déchets mardi à Haute-Sorne. Un des groupes qui a participé à l'action de ramassage de déchets mardi à Haute-Sorne.

Une belle journée pour faire un geste responsable pour la planète. Près de 70 élèves ont pris part mardi matin à un ramassage de déchets le long de la Sorne et du Tabeillon entre Bassecourt et Glovelier. Cette action citoyenne a été organisée par Noah Teneriello et Maxime Rapp dans le cadre de leur 3e année de formation à l’École professionnelle commerciale. « Ayant été pêcheur, j’ai déjà remarqué que dans les coins des rivières, sur les rives ou même dans l’eau, il y a parfois des déchets, et c’est un thème important comme il faut préserver l’environnement et les poissons, ça me tenait à cœur de faire cela », confie Noah Teneriello. Cette proposition a été plébiscitée par leurs camarades parmi d’autres projets. « L’objectif est de sensibiliser les élèves par rapport aux déchets. On parle de plus en plus d’écologie et de production de déchets et ces déchets on les retrouve surtout dans la nature, car les gens se baladent de plus en plus et font de moins en moins attention », renchérit Maxime Rapp.

Reportage

Ecouter le son

L’idée de cette action de ramassage de déchets a été très bien accueillie par la commune de Haute-Sorne, qui a défini les secteurs et offert l’appui de la voirie pour assister les volontaires et acheminer les détritus pour leur élimination. « De telles journées sensibilisent les gens, c’est une vraie thématique. On trouve toujours des déchets, tout partout. Il y a principalement des déchets en plastique ou en papier, des bouteilles en verre, des canettes, ou parfois de la ferraille », explique Gérald Jeannerat, collaborateur aux services techniques de la commune.

À noter qu’une autre action sociale de l’École professionnelle commerciale a eu lieu mardi à Delémont avec une récolte de denrées alimentaires pour l’association « Cartons du cœur ». /emu


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le dossier du lundi » : 50 ans de la Commission fédérale féminine

« Le dossier du lundi » : 50 ans de la Commission fédérale féminine

Région    Actualisé le 20.04.2026 - 15:36

Des commissions liées au canton du Jura régulièrement analysées

Des commissions liées au canton du Jura régulièrement analysées

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 11:05

Narcisse aux Molières, « inespéré pour un artiste suisse »

Narcisse aux Molières, « inespéré pour un artiste suisse »

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 15:25

Le SIAMS a la tête dans les étoiles

Le SIAMS a la tête dans les étoiles

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 15:37

Articles les plus lus

Trois musiciens jurassiens brillent au Concours Bellan à Paris

Trois musiciens jurassiens brillent au Concours Bellan à Paris

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 14:51

Narcisse aux Molières, « inespéré pour un artiste suisse »

Narcisse aux Molières, « inespéré pour un artiste suisse »

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 15:25

Des jeunes à la pêche aux déchets

Des jeunes à la pêche aux déchets

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 15:28

Le SIAMS a la tête dans les étoiles

Le SIAMS a la tête dans les étoiles

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 15:37

Des écoles jurassiennes se mettent au vert pour la biodiversité

Des écoles jurassiennes se mettent au vert pour la biodiversité

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 14:24

Trois musiciens jurassiens brillent au Concours Bellan à Paris

Trois musiciens jurassiens brillent au Concours Bellan à Paris

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 14:51

Des jeunes à la pêche aux déchets

Des jeunes à la pêche aux déchets

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 15:28

Le SIAMS a la tête dans les étoiles

Le SIAMS a la tête dans les étoiles

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 15:37

« Bienvenue Moutier » : SIAMS

« Bienvenue Moutier » : SIAMS

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 10:00

Le savoir-faire de l'Arc jurassien se présente au SIAMS à Moutier

Le savoir-faire de l'Arc jurassien se présente au SIAMS à Moutier

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 14:01

Des écoles jurassiennes se mettent au vert pour la biodiversité

Des écoles jurassiennes se mettent au vert pour la biodiversité

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 14:24

Trois musiciens jurassiens brillent au Concours Bellan à Paris

Trois musiciens jurassiens brillent au Concours Bellan à Paris

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 14:51