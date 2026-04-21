Des jeunes à la pêche aux déchets

L’idée de cette action de ramassage de déchets a été très bien accueillie par la commune de Haute-Sorne, qui a défini les secteurs et offert l’appui de la voirie pour assister les volontaires et acheminer les détritus pour leur élimination. « De telles journées sensibilisent les gens, c’est une vraie thématique. On trouve toujours des déchets, tout partout. Il y a principalement des déchets en plastique ou en papier, des bouteilles en verre, des canettes, ou parfois de la ferraille », explique Gérald Jeannerat, collaborateur aux services techniques de la commune.

À noter qu’une autre action sociale de l’École professionnelle commerciale a eu lieu mardi à Delémont avec une récolte de denrées alimentaires pour l’association « Cartons du cœur ». /emu