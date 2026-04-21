Des jeunes à la pêche aux déchets

Une belle journée pour faire un geste responsable pour la planète. Près de 70 élèves ont pris part mardi matin à un ramassage de déchets le long de la Sorne et du Tabeillon entre Bassecourt et Glovelier. Cette action citoyenne a été organisée par Noah Teneriello et Maxime Rapp dans le cadre de leur 3e année de formation à l’École professionnelle commerciale. « Ayant été pêcheur, j’ai déjà remarqué que dans les coins des rivières, sur les rives ou même dans l’eau, il y a parfois des déchets, et c’est un thème important comme il faut préserver l’environnement et les poissons, ça me tenait à cœur de faire cela », confie Noah Teneriello. Cette proposition a été plébiscitée par leurs camarades parmi d’autres projets. « L’objectif est de sensibiliser les élèves par rapport aux déchets. On parle de plus en plus d’écologie et de production de déchets et ces déchets on les retrouve surtout dans la nature, car les gens se baladent de plus en plus et font de moins en moins attention », renchérit Maxime Rapp.
Reportage
L’idée de cette action de ramassage de déchets a été très bien accueillie par la commune de Haute-Sorne, qui a défini les secteurs et offert l’appui de la voirie pour assister les volontaires et acheminer les détritus pour leur élimination. « De telles journées sensibilisent les gens, c’est une vraie thématique. On trouve toujours des déchets, tout partout. Il y a principalement des déchets en plastique ou en papier, des bouteilles en verre, des canettes, ou parfois de la ferraille », explique Gérald Jeannerat, collaborateur aux services techniques de la commune.
À noter qu’une autre action sociale de l’École professionnelle commerciale a eu lieu mardi à Delémont avec une récolte de denrées alimentaires pour l’association « Cartons du cœur ». /emu