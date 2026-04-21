Le SIAMS a la tête dans les étoiles

A l’occasion du salon des microtechniques qui s’est ouvert ce mardi à Moutier, RFJ a organisé ...
Le SIAMS a la tête dans les étoiles

A l’occasion du salon des microtechniques qui s’est ouvert ce mardi à Moutier, RFJ a organisé une table ronde consacrée au domaine spatial. Retrouvez l’intégralité des échanges entre un industriel, un formateur et un expert.

De gauche à droite : Raymond Kerrison (CEO Preci-dip), Roland Keller (grand reporter), et Gilles Feusier (head of technology and science au Space Center de l'EPFL). De gauche à droite : Raymond Kerrison (CEO Preci-dip), Roland Keller (grand reporter), et Gilles Feusier (head of technology and science au Space Center de l'EPFL).

Le SIAMS s'est autorisé à être quelques instants dans la lune... Le salon des microtechniques s'est ouvert ce mardi à Moutier et s'intéresse notamment au domaine spatial. A cette occasion, Roland Keller, grand reporter de l'espace qui a vécu 46 lancements de fusée au plus près, Raymond Kerrison, CEO de l'entreprise jurassienne Preci-dip qui fabrique notamment des conducteurs pour le domaine spatial, et Gilles Feusier, head of technology and science au Space Center de l’EPFL, ont échangé en direct sur RFJ. Ils ont présenté les opportunités et défis du domaine spatial et leurs rêves les plus fous pour l’industrie et l’innovation spatiale en Suisse. 

De la région aux étoiles, comment les industriels et académiques investissent le domaine aérospatial.

Ecouter le son

Rendez-vous mercredi pour un nouveau moment d’échanges en direct du SIAMS dès 13h sur RFJ. Nous évoquerons les nombreux défis qui touchent l’industrie de l’Arc jurassien et le rôle des autorités cantonales dans ces crises à répétition. /mmi


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