Trois musiciens jurassiens brillent au Concours Bellan à Paris

Milo Voisard et le trio Clarinettissimo se sont distingués lors de la 100e édition du concours ...
Trois musiciens jurassiens brillent au Concours Bellan à Paris

Milo Voisard et le trio Clarinettissimo se sont distingués lors de la 100e édition du concours international, dimanche dans la capitale française.

De gauche à droite : Damian Russell, Milo Voisard, Mattia Giroud (Photo : Sandie Studer Voisard) De gauche à droite : Damian Russell, Milo Voisard, Mattia Giroud (Photo : Sandie Studer Voisard)

Trois jeunes musiciens jurassiens se sont illustrés sur la scène internationale en décrochant plusieurs distinctions au Concours Bellan Junior à Paris. Lors de la finale disputée dimanche, Milo Voisard a remporté un 1er prix à l’unanimité, accompagné du coup de cœur du jury et d’une bourse pour participer au Cap Ferret Music Festival.

Dans la catégorie musique de chambre, le trio Clarinettissimo – composé de Mattia Giroud, Damian Russell et Milo Voisard – a lui aussi brillé en obtenant un 2e prix à l’unanimité. Membres de l’Union Instrumentale de Delémont et élèves de Simon Stettler à l’École jurassienne et conservatoire de musique, les trois artistes ont su convaincre le jury par la qualité de leur interprétation.

Dans un concours réunissant des jeunes talents du monde entier, ces résultats viennent saluer le travail et l’engagement de ces musiciens, tout en offrant une belle visibilité à la scène musicale jurassienne. /tna


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