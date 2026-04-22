Appel à candidature pour le Prix Jeunesse Jura 2026

Le canton du Jura lance un appel à candidatures pour la quinzième édition de son Prix jeunesse. Destiné aux personnes de 12 à 25 ans et doté de 5000 francs, il a pour but d'aider concrètement un projet bénéfique pour la collectivité et porté par des jeunes.

Les propositions peuvent être d'ordre culturel, social, environnemental ou encore sportif. Les dossiers doivent se distinguer par leur originalité, leur pertinence et leur potentiel de réalisation, note mercredi le canton du Jura dans un communiqué.

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature jusqu'au 31 août auprès de la déléguée à la jeunesse. Les meilleurs dossiers seront retenus pour la finale, qui se tiendra le 20 novembre à Delémont. Les candidats devront alors défendre leur idée devant un jury composé pour l'occasion. /ATS