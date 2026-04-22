Des contes à foison à Moutier

L’association des Conteureuses du Jura organise samedi à Moutier son marathon de contes sous ...
Des contes à foison à Moutier

L’association des Conteureuses du Jura organise samedi à Moutier son marathon de contes sous l’intitulé « Moutie’Raconte ».

Jacques Staempfli et Valérie Fleury-Wüthrich font partie de l’association des Conteureuses du Jura qui animera l’arcade de la rue de Prévôté, à Moutier, samedi. Jacques Staempfli et Valérie Fleury-Wüthrich font partie de l’association des Conteureuses du Jura qui animera l’arcade de la rue de Prévôté, à Moutier, samedi.

Moutier servira de cadre au marathon de contes mis en place chaque année par l’association des Conteureuses du Jura. Le public pourra ainsi découvrir une dizaine de prestations assurées par 17 conteuses et conteurs. La manifestation qui a pour titre « Moutie’Raconte » se déroulera samedi de 10h à 20h – et même au-delà avec le feu d’artifice de contes pour les spectateurs les plus motivés – sous l’arcade de la rue de la Prévôté. Le marathon des contes a été précédé par la présence de membres de l’association dans les classes des écoles primaires de Moutier lundi et mardi derniers. La manifestation organisée par les Conteureuses du Jura vivra ainsi samedi sa huitième édition, la deuxième à Moutier après 2022. Elle change de district chaque année et s’était déroulée à Bassecourt en 2025. Valérie Fleury-Wüthrich est membre du comité de l’association et explique comment elle se prépare en vue du marathon des contes : « Je contacte la personne avec qui je vais conter car parce que nous sommes par duo et par trio et on essaye de trouver un thème qui nous touche les deux puis de trouver un conte qui rentre dans le thème ». Pour cela, Valérie Fleury-Wüthrich plonge dans ses livres personnels et dans les bibliothèques de la région avant de s’approprier les textes pour les restituer au public. 

Valérie Fleury-Wüthrich : « Un conte, c’est comme avaler une nourriture, la mâcher, prendre le temps de sentir ses saveurs et la digérer pour l’offrir plus loin. »

Ecouter le son

La journée « Moutie’Raconte » est ouverte à tous les publics. L’entrée est libre avec chapeau à la sortie. Davantage d’informations sont à retrouver sur le site officiel de l’association des Conteureuses du Jura. /comm-fco


 

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