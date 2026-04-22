Des travaux à plusieurs millions en vue au Noirmont pour la route menant à la clinique

La commune franc-montagnarde a présenté ce mercredi un chantier de réfection complète du tronçon ...
Des travaux à plusieurs millions en vue au Noirmont pour la route menant à la clinique

La commune franc-montagnarde a présenté ce mercredi un chantier de réfection complète du tronçon de la rue St-Hubert à Roc-Montès qui nécessitera l’approbation d’un crédit-cadre de 4,1 millions de francs de la part des citoyens.

Les travaux entre la rue St-Hubert et le chemin de Roc-Montès sont prévus en quatre étapes jusqu'à l'automne 2030. Les travaux entre la rue St-Hubert et le chemin de Roc-Montès sont prévus en quatre étapes jusqu'à l'automne 2030.

Un chantier d’envergure se prépare au Noirmont sur la route qui mène à la clinique. Il concerne la réfection complète de la rue St-Hubert et des Sommètres ainsi que du chemin de Roc-Montès. Les travaux doivent se tenir du printemps 2027 à l’automne 2030. La commune franc-montagnarde a présenté le projet aux médias ce mercredi en fin d’après-midi. Les habitants, eux, se prononceront sur un crédit-cadre de 4,1 millions de francs le 27 avril prochain en assemblée communale extraordinaire.

La chaussée et les conduites d’eau vieillissantes seront refaites sur le tronçon d’environ un kilomètre qui voit défiler de nombreux véhicules. « Il y a tout le trafic en lien avec la clinique, donc les transports de patients, les employés, les visiteurs ainsi que les livraisons et aussi les riverains qui ont une route en mauvais état », détaille la conseillère communale en charge des travaux publics. Amandine Miserez explique que le chantier a été divisé en quatre étapes pour parvenir à dévier le trafic afin « de pouvoir garantir un accès à la clinique, notamment aussi pour les véhicules d’urgence ». /nmy

Amandine Miserez : « Les contraintes sont surtout au niveau des déviations du trafic. »

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