L’ambassadrice de Suisse en France en visite dans le Jura

La réalité transfrontalière dans les yeux de l’ambassadrice de Suisse en France… Tania Cavassini achève ce mercredi un déplacement de trois jours de Besançon à La Chaux-de-Fonds, en passant par Delle et Porrentruy. Ce mercredi, elle a visité la division technique du CEJEF dans le chef-lieu ajoulot pour se plonger dans la formation horlogère. Et alors que plus de 48'000 travailleurs frontaliers de Bourgogne Franche-Comté travaillent en Suisse, « des personnes qui contribuent à une richesse commune et à un savoir-faire partagé », la coopération franco-suisse est bien concrète dans la région, selon Tania Cavassini. « C’est un arc horloger commun, un bassin de vie commune et partagée (…) Il y a cette communauté des savoirs de part et d’autre de la frontière, dans les instituts de recherche et universités », remarque-t-elle. Outre la formation et les savoir-faire horlogers, la ligne de train Delle-Belfort a aussi ponctué le déplacement de l'ambassadrice dans la région, ayant elle-même expérimenté ce tracé. « Nous avons investi des fonds en 2018 et la ligne a été interrompue puisque nous devons changer de train à Delle. J’appelle de mes vœux de pouvoir remettre en place ce train, de Belfort jusqu’à Delémont voire même jusqu’à Bienne », a expliqué Tania Cavassini.

