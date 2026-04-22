L’ambassadrice de Suisse en France en visite dans le Jura

Tania Cavassini achève ce mercredi un déplacement de trois jours dans la région. Elle a visité les deux côtés de la frontière, et notamment la division technique du CEJEF à Porrentruy. L'horlogerie, via la formation et les savoir-faire, et la mobilité, avec l'exemple de la ligne Delle-Belfort, ont notamment été évoquées.
La réalité transfrontalière dans les yeux de l’ambassadrice de Suisse en France… Tania Cavassini achève ce mercredi un déplacement de trois jours de Besançon à La Chaux-de-Fonds, en passant par Delle et Porrentruy. Ce mercredi, elle a visité la division technique du CEJEF dans le chef-lieu ajoulot pour se plonger dans la formation horlogère. Et alors que plus de 48'000 travailleurs frontaliers de Bourgogne Franche-Comté travaillent en Suisse, « des personnes qui contribuent à une richesse commune et à un savoir-faire partagé », la coopération franco-suisse est bien concrète dans la région, selon Tania Cavassini. « C’est un arc horloger commun, un bassin de vie commune et partagée (…) Il y a cette communauté des savoirs de part et d’autre de la frontière, dans les instituts de recherche et universités », remarque-t-elle. Outre la formation et les savoir-faire horlogers, la ligne de train Delle-Belfort a aussi ponctué le déplacement de l'ambassadrice dans la région, ayant elle-même expérimenté ce tracé. « Nous avons investi des fonds en 2018 et la ligne a été interrompue puisque nous devons changer de train à Delle. J’appelle de mes vœux de pouvoir remettre en place ce train, de Belfort jusqu’à Delémont voire même jusqu’à Bienne », a expliqué Tania Cavassini.
Entretien avec l’ambassadrice de Suisse en France, Tania Cavassini, de passage dans le Jura :
A la découverte des formations horlogères
« Je suis avant tout enthousiasmée par leur détermination », a lancé l’ambassadrice après avoir rencontré des élèves de la division technique du CEJEF à Porrentruy. Pour le directeur de la division, la venue de Tania Cavassini est « une opportunité de mettre la formation professionnelle en vitrine ». Si l'arc horloger déborde des deux côtés de la frontière, Claude Maitre évoque des formations bien distinctes en Suisse et en France : « La culture de l’apprentissage en France est différente. Le CFC, CAP en France, a une connotation un peu moins reconnue que le CFC chez nous. C’est un message à faire passer : cette voie professionnelle est vraiment intéressante et ouvre des débouchés ». La coopération transfrontalière se retrouve d'ailleurs jusque sur les bancs de l’école : « On a des jeunes qui nous viennent de France, qui sont employés par des entreprises jurassiennes et qui viennent se former chez nous », explique Claude Maitre qui se dit « fier » d’avoir accueilli l’ambassadrice dans son établissement. /mmi