La Confédération valide la révision du plan directeur cantonal

La seconde étape de la révision du plan directeur cantonal est officiellement entrée en vigueur. L’État jurassien indique ce mercredi que la Confédération a validé les chapitres en question le 13 avril dernier. Les fiches « Nature et paysage », « Environnement », « Énergie » et « Tourisme et loisirs » sont concernées. « La préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti sont les enjeux majeurs de cette révision, tout comme le tourisme durable et les enjeux climatiques », soulignent les autorités cantonales. Cette révision contient, par exemple, une fiche sur les émissions lumineuses ou encore un guide cantonal sur les îlots de chaleur.

La Confédération a formulé quelques réserves et a procédé à des modifications. Elle a notamment rappelé que les projets de diversification énergétique ne pouvaient pas primer sur la production agricole dans l’espace rural. Toutes les fiches du plan directeur cantonal sont disponibles sur la page du Service du développement territorial. /comm-alr