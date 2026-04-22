Le PSA devient le PS Moutier et environs

Le Parti socialiste autonome (PSA) a décidé d’adopter un nouveau nom, soit celui de PS Moutier ...
Le PSA devient le PS Moutier et environs

Le Parti socialiste autonome (PSA) a décidé d’adopter un nouveau nom, soit celui de PS Moutier et environs.

Le Parti socialiste autonome a décidé d’adopter un nouveau nom. (Photo : Georges Henz). (Photo d'archives : Georges Henz). Le Parti socialiste autonome a décidé d’adopter un nouveau nom. (Photo : Georges Henz). (Photo d'archives : Georges Henz).

Le Parti socialiste autonome change de nom (PSA). Il s’appelle désormais le Parti socialiste Moutier et environs (PSM). La décision a été prise lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée lundi, indique un communiqué publié ce mercredi en fin d’après-midi. Le nouveau Parti socialiste Moutier et environs souligne que le changement de nom s’inscrit dans le contexte du transfert de la cité prévôtoise dans le Jura. Il se dit conscient du rôle régional de Moutier et « restera attentif à la situation institutionnelle particulière de Belprahon et travaillera à des relations équilibrées et sereines avec les communes de la couronne prévôtoise ». Le PSM entend également « travailler dans un esprit d’ouverture et de collaboration avec l’ensemble des acteurs politiques, économiques et associatifs de la région ». /comm-fco


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