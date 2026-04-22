Le Plan d’aménagement local en bonne voie à Develier

Le nouveau Plan d’aménagement local est sur les bons rails à Develier. Après une période de consultation qui s’est terminée lundi, le document a suscité deux oppositions, selon le conseiller communal en charge du dossier. Frédéric Scheurer souligne toutefois qu’elles ne remettent pas en cause « l’équilibre global du projet ». Les oppositions sont, en effet, plutôt ciblées et d’ordre technique. Elles concernent le zonage et des questions paysagères. Des séances de conciliation seront organisées prochainement. L’assemblée communale se prononcera quoiqu’il en soit le 29 juin prochain.

La nouvelle version du PAL comprend notamment un périmètre de centre à l’intérieur duquel les densités exigées ont été augmentées. /alr