Les pouvoirs publics, partenaires de l'industrie régionale 

Des crises à répétition, des cycles économiques de plus en plus courts : les défis sont nombreux pour l’industrie de l’Arc jurassien. Mais comment les autorités et administrations cantonales peuvent-elles soutenir les entreprises ? C’était le thème de notre table ronde ce mercredi en direct du SIAMS à Moutier. La conseillère d’Etat neuchâteloise Florence Nater, le ministre jurassien Stéphane Theurillat et le chef de l’office bernois de l’économie Sébastien Friess ont échangé leurs regards sur la situation en présentant, notamment, les outils mis en place à leur niveau.

