Le passeport-vacances de Delémont étoffe son offre

Du 3 au 15 août 2026, le passeport-vacances revient avec un programme élargi et de nombreuses ...
Le passeport-vacances de Delémont étoffe son offre

Du 3 au 15 août 2026, le passeport-vacances revient avec un programme élargi et de nombreuses nouveautés. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 mai.

Parmi les nouveautés figurent des activités liées à l’ouverture du Parc Raiffeisen, ainsi que de nouvelles propositions comme le padel, les jeux d’arcade ou encore le karaoké.  (Photo: Estelle Juillerat). Parmi les nouveautés figurent des activités liées à l’ouverture du Parc Raiffeisen, ainsi que de nouvelles propositions comme le padel, les jeux d’arcade ou encore le karaoké.  (Photo: Estelle Juillerat).

Le passeport-vacances du district de Delémont revient cet été du 3 au 15 août 2026. Les inscriptions sont ouvertes dès ce mercredi et jusqu’au 20 mai sur le site officiel du dispositif.

Destiné aux enfants dès la 2e Harmos (6 ans révolus au moment de l’inscription) jusqu’à 16 ans, et domiciliés ou scolarisés dans le district de Delémont, le programme s’annonce riche cette année avec 130 activités proposées.

Parmi les nouveautés figurent des activités liées à l’ouverture du Parc Raiffeisen, ainsi que de nouvelles propositions comme le padel, les jeux d’arcade ou encore le karaoké. Les enfants retrouveront aussi des activités appréciées comme le bowling, le Jumping Jack ou le tennis en salle, avec près de 750 participants attendus.

Le projet repose sur plusieurs partenariats. L’Association Pro Junior Arc jurassien, groupe local de Delémont, soutient les familles avec des aides financières partielles ou complètes, tandis que Le Vagabond propose un abonnement avantageux pour l’utilisation des transports publics durant toute la durée du passeport-vacances. /comm-aca


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