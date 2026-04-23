Biwi va ouvrir un nouveau centre technologique à Glovelier

L’entreprise jurassienne Biwi se targue de détenir désormais la technologie composite la plus avancée d’Europe. La société basée à Glovelier a racheté une startup zurichoise, 9T Labs, qui a développé une technologie novatrice de matériau composite avec 60% de carbone. L’acquisition a été officialisée mercredi soir, et devrait mener à un agrandissement de l’entreprise Biwi sur sol jurassien ces prochaines années. Car pour déployer cette technologie, Biwi annonce la création d’un centre technologique en face de son site historique situé à l’entrée de Glovelier.





Ouverture prévue dès 2027

Le montant de l’investissement s’élève à « plusieurs millions de francs » pour ce centre qui pourrait ouvrir dès 2027 et héberger les 40 machines de pointe rachetées à l’entreprise zurichoise. Cette technologie, rebaptisée « NEOCARB » par Biwi lors de sa récente présentation au salon Watches and Wonders, est décrite comme « l’une des plus remarquables de l’industrie des matériaux composite ». Elle permet de produire des pièces qui intègrent jusqu’à 60% de fibre carbone continue avec une orientation précise des fibres. Plus simplement, cela donne des composants deux fois plus résistants et jusqu’à 70% plus légers que le Titane.





Des applications pour l'horlogerie, l'aéronautique, le médical...

« Extraordinaire » selon la direction jurassienne, bien que 9T Labs qui l’a développée ait déposé le bilan. « Elle n’a pas échoué en raison d’une technologie défaillante, mais parce qu’elle était en avance sur un marché encore immature. Elle avait juste besoin des bons bras pour la porter », commente Pascal Bourquard Jr, directeur général de Biwi. Le futur centre technologique développera ainsi des composants pour l’horlogerie, l’aéronautique, la mobilité ou encore le secteur médical. De quoi propulser Biwi dans une nouvelle ère avec un objectif assumé par son directeur général Pascal Bourquard Jr. : « devenir le fabricant de composite le plus avancé et le plus reconnu au monde ». /comm-jpi