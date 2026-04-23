Des apprentis récoltent 663 kg pour les Cartons du Cœur

Quelque 80 apprentis de l’École de commerce de Delémont ont récolté 663 kg de denrées en porte-à-porte ...
Des apprentis récoltent 663 kg pour les Cartons du Cœur

Quelque 80 apprentis de l’École de commerce de Delémont ont récolté 663 kg de denrées en porte-à-porte en avril 2026. Les dons ont été remis aux Cartons du Cœur Jura.

L'équipe arrivée en tête du classement pose avec son caddie. (Photo : Alexandre Bourquard) L'équipe arrivée en tête du classement pose avec son caddie. (Photo : Alexandre Bourquard)

Une mobilisation concrète au cœur de Delémont. Ce mois d'avril environ 80 apprentis de l’École professionnelle commerciale ont participé à une action solidaire d’envergure dans la capitale jurassienne. Répartis en groupes, ils ont sillonné différents quartiers pour collecter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène directement auprès de la population.

Chaque équipe était équipée d’un caddie et de flyers, avec pour objectif de sensibiliser les habitants à la précarité locale tout en récoltant un maximum de dons. L’opération a permis de réunir 663 kg de marchandises, ensuite pesés sur place avant d’être remis officiellement aux Cartons du Cœur Jura.

De nombreux habitants ont répondu favorablement à l’initiative, contribuant au succès de la matinée. Un classement des équipes a également été établi afin de valoriser l’engagement des participants.

Le projet a été conçu et mené par deux apprentis en dernière année, Alexandre Bourquard et Toni Hajdini. Il visait à la fois à sensibiliser les jeunes à la réalité sociale du canton et à générer un impact direct sur le terrain, selon les organisateurs. L’ensemble des dons sera redistribué aux familles en difficulté de la région, selon un communiqué. /comm-mlm


 

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