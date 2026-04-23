Des avances accordées pour faire face aux soucis informatiques des caisses de chômage

Le Gouvernement jurassien a récemment répondu à une question écrite du député Rémy Meury (CS-POP) ...
Des avances accordées pour faire face aux soucis informatiques des caisses de chômage

Le Gouvernement jurassien a récemment répondu à une question écrite du député Rémy Meury (CS-POP). L’élu voulait savoir si des mesures de soutien avaient été mises en place pour les personnes concernées.

Le député CP-POP Rémy Meury. (Photo : Archives, Georges Henz). Le député CP-POP Rémy Meury. (Photo : Archives, Georges Henz).

Les problèmes informatiques liés au nouveau logiciel fédéral pour le chômage se résolvent petit à petit. Le Gouvernement jurassien l’a récemment indiqué en réponse à une question écrite du député Rémy Meury (CS-POP). L’élu de Delémont avait demandé à l’exécutif si des mesures de soutien avaient été mises en place pour les personnes lésées au niveau cantonal.

L’exécutif précise tout d’abord qu’il n’y a pas eu de famille lésée dans le Jura du point de vue du délai légal. Les indemnités de chômage ont toujours pu être versées jusqu’au dernier jour du mois suivant comme la loi l’exige, soit par exemple fin février pour la période de janvier. Le Gouvernement reconnait toutefois que les retards de versements ont pu poser des problèmes financiers à certains bénéficiaires, surtout à cause du temps écoulé entre l’indemnisation de décembre 2025 et celle de janvier 2026. Des avances ont été accordées par les principales caisses actives sur le territoire cantonal aux personnes qui en ont fait la demande. La mesure reste d’ailleurs toujours d’actualité.

Le Gouvernement ajoute que le fonctionnement du système informatique s’est amélioré depuis février. Les conséquences sur les bénéficiaires se réduisent ainsi progressivement. /alr


 

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